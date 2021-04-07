Источник: ФИА уже скоро представит проект по лимиту зарплат гонщиков Формулы-1

Международная автомобильная федерация ФИА может уже в ближайшее время официально представить проект, предусматривающий введение в Формуле-1 лимита на зарплаты гонщиков. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, как ранее и предполагалось, ФИА хочет ввести лимит в 30 млн долларов на команду, в который должны быть включены зарплаты обоих боевых гонщиков, а также резервного пилота. Вместе с тем под данный потолок не будут подпадать призовые бонусы за победы и титулы, а также заработки гонщиков за рекламу.
Итальянское издание обращает внимание, что при таком лимите проблемы могут возникнуть у двух команд. В первую очередь речь идёт о «Мерседесе», где, по неофициальным данным, Льюис Хэмилтон заработает в 2021 году 45 млн долларов, а Валттери Боттас — ещё 10. Вторая потенциально проблемная команда — «Ред Булл», если Макс Ферстаппен сможет выторговать себе очередное повышение зарплаты. Остальные восемь конюшен Формулы-1 должны без особых проблем вписаться в новый лимит.
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