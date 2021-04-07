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Формула-1 договорилась с командами насчёт дополнительных трат на спринтерские гонки

Формула-1 договорилась с командами насчёт дополнительных трат на спринтерские гонки
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 согласовали финансовые аспекты проведения трёх спринтерских гонок в сезоне-2021, сообщает Motorsport.

По данным источника, за участие в спринтерских гонках команды получат примерно по $ 500 тыс., на эту же сумму будет поднят потолок бюджетов. При этом если команда понесёт значительный ущерб в результате аварии в спринте, она сможет претендовать на дополнительные выплаты и ещё большее повышение потолка бюджетов.

Учитывая, что финансовая сторона вопроса была урегулирована, Формуле-1 остаётся проработать несколько небольших деталей, прежде чем согласовать с командами окончательные правила проведения спринтерских гонок.

Первый в истории Формулы-1 спринт состоится 17 июля на трассе «Сильверстоун».

Глава Ф-1 ответил руководителям команд, которые были недовольны расходами на спринты
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