Формула-1 договорилась с командами насчёт дополнительных трат на спринтерские гонки
Команды Формулы-1 согласовали финансовые аспекты проведения трёх спринтерских гонок в сезоне-2021, сообщает Motorsport.
По данным источника, за участие в спринтерских гонках команды получат примерно по $ 500 тыс., на эту же сумму будет поднят потолок бюджетов. При этом если команда понесёт значительный ущерб в результате аварии в спринте, она сможет претендовать на дополнительные выплаты и ещё большее повышение потолка бюджетов.
Учитывая, что финансовая сторона вопроса была урегулирована, Формуле-1 остаётся проработать несколько небольших деталей, прежде чем согласовать с командами окончательные правила проведения спринтерских гонок.
Первый в истории Формулы-1 спринт состоится 17 июля на трассе «Сильверстоун».
Глава Ф-1 ответил руководителям команд, которые были недовольны расходами на спринты
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