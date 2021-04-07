Стало известно, сколько заработают гонщики Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Меньше всего получит дебютант «Королевских гонок», пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Самым высокооплачиваемым, как и в прошлом году, стал действующий чемпион серии Льюис Хэмилтон. Россиянин Никита Мазепин в сезоне-2021 получит $ 1 млн.

Зарплаты пилотов Формулы-1

Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 45 млн

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 40 млн

Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн

Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн

Шарль Леклер («Феррари») — $ 15 млн

Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 10 млн

Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн

Карлос Сайнс («Феррари») — $ 10 млн

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн

Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн

Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн

Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн

Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн

Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн

Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 1 млн

Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн

Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн

Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн

Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн

Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 500 тыс.