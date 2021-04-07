Стало известно, сколько заработают гонщики Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Меньше всего получит дебютант «Королевских гонок», пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Самым высокооплачиваемым, как и в прошлом году, стал действующий чемпион серии Льюис Хэмилтон. Россиянин Никита Мазепин в сезоне-2021 получит $ 1 млн.
Зарплаты пилотов Формулы-1
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 45 млн
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 40 млн
Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн
Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн
Шарль Леклер («Феррари») — $ 15 млн
Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 10 млн
Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн
Карлос Сайнс («Феррари») — $ 10 млн
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн
Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн
Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн
Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн
Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн
Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн
Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 1 млн
Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн
Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн
Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн
Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн
Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 500 тыс.
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