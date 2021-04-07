Попов: Шумахер с Мазепиным едут на ведре, а Цунода — на ракете

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал мнения ряда специалистов, что новичок «Альфа Таури» Юки Цунода может стать сильнейшим новичком Формулы-1 за последние годы. В частности, такую точку зрения высказал спортивный директор Ф-1 Росс Браун.



«Мик с Никитой едут на ведре, а он едет на ракете, на которой Гасли на более жёстких шинах уверенно вышел в третий сегмент квалификации. А дальше квалифицировался пятым — впереди «Макларенов» и «Феррари». Да, позади Шарля, но, думаю, в гонке по скорости Шарль был бы позади. Если бы не ошибка, Пьер уехал бы в гонке от Леклера и финишировал четвёртым. В общем, я к тому, что это была мегаракета, а «Хаас» — мегаведро. Так что сравнивать его двух пилотов с Цунодой — полная глупость.



Вместе с тем я не стою на той же точки зрения, что и многие наши болельщики. У них для этого два фактора. Первый: Юки странно проявил себя в борьбе с Мазепиным в Спа. Но по радио жалуются все, люди этого не понимают. И победу у Никиты отобрали судьи, а не Цунода. Жалуется примерно каждый, когда его обогнали, но не каждого слушают судьи.



То, что Юки отобрал место у Квята… Ну, что значит — отобрал? Цель любого молодого гонщика из любой программы поддержки — Формула-1. Здесь нет сантиментов. Нет такого: Квят мой враг, я буду бороться за то, чтобы отобрать его место. Если бы ему предложили место Пьера или Алекса, он точно так же их бы занял.



Короче говоря, было очень много, что заставило наших болельщиков очень плохо относиться к Цуноде. Но я смотрел чемпионат Формулы-3 и комментировал весь сезон Формулы-2 с его участием. Что там, что там он был действительно быстрым гонщиком. Он заслуживает своё место. Делать из него мегазвезду я бы пока не стал. Но мне кажется, что у него есть большой потенциал», — заявил Попов в подкасте «Гоночная среда».