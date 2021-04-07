Алексей Попов рассказал, что он изменил бы в Формуле-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поделился своим мнением насчёт того, как можно поднять зрелищность гонок Формулы-1, изменив технический регламент серии.



«Если мы замедлим машины, но заставим их бороться между собой, зрителям станет интересно. А то можно вообще отменить гонки и ехать по очереди, как в абстрактном бобслее — просто определяя, кто быстрее. Машинам можно добавить мощности, убрать гибрид и поставить узкие шины. Нарочно ломаем прижимную силу. Машины будут ехать быстро, но скользить, и пилоты будут ошибаться. Не вылетать — я не кровожадный — но ошибаться. И между ними будет борьба. Я бы и карбоновые тормоза убрал. Кто-то не согласится, сказав, что это залог безопасности, но когда все тормозят одинаково и в одной точке, то надо очень постараться, чтобы влезть на торможении.



Сейчас моторы не вытаскивают аэродинамику, это неправильно. Ты должен бояться, должен отпускать педаль газа. Королева автоспорта должна быть королевой, человеку должно быть тяжело, первый год он должен вкатываться. Когда 17-летний мальчик приходит в Формулу-1 и с третьего круга едет в темпе чемпиона мира, то, извиняюсь, а где же уровень этого чемпиона мира?», — заявил Попов в подкасте «Гоночная среда».