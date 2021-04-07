Ален Прост: мои успехи в Формуле-1 недооценивают

Директор «Альпин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост считает, что успешность его карьеры в Формуле-1 недооценивают.

«Меня уже 40 лет спрашивают, кто лучший пилот в истории Формулы-1. Я никогда не отвечаю, потому что мне интересно, был бы я так же хорош, как, например, Хуан-Мануэль Фанхио за рулём своей машины. Он был лучшим среди гонщиков того поколения, как я и Айртон Сенна, как в своё время Михаэль Шумахер или Льюис Хэмилтон на сегодняшний день. Неоспоримо, меня недооценивают.



Я часто задавался вопросом, почему. Я единственный гонщик, который выиграл несколько чемпионатов мира и всё же согласился остаться напарником Сенны как можно дольше, иногда даже поддерживал его. У меня никогда не было контракта как у первого номера команды. Может быть, это сыграло со мной злую шутку. Проблема в соперничестве с Айртоном? Трудно сказать.



Думаю, я был слишком обычным парнем. Это не очень хорошо продаётся. Я часто говорю себе одно: я родом из Сен-Шамона, маленького городка, у моих родителей не было денег. Я всё делал сам. У меня не было менеджера. Я был маленький, с кривым носом и кудрявыми волосами. И я остаюсь четырёхкратным чемпионом мира с 51 победой.



Иногда я выигрывал Гран-при с машинами, за рулём которых любой водитель мог бы финишировать первым. Но иногда я приходил к финишу четвёртым, проведя одну из лучших гонок в своей жизни. Но никто этого не замечал.



Я мог бы выиграть семь титулов. Не повезло, команды жульничали, система подсчёта очков изменилась. Но я не жалею. Что бы изменилось в моей жизни, если бы у меня был ещё один титул?» — приводит слова Проста PlanetF1.