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Отец Ферстаппена начал работать с 18-летним пилотом — сыном своего менеджера

Отец Ферстаппена начал работать с 18-летним пилотом — сыном своего менеджера
Авто / Формула-1 0
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, начал работать с юным гонщиком Тьерри Вермёленом. 18-летний Тьерри — сын Макса Раймонда Вермёлена, менеджера Йоса и Макса Ферстаппенов.

В 2021 году Вермёлен будет выступать в чемпионате Porsche Carrera Cup Benelux. Йос рассчитывает, что в 2023 году юный гонщик перейдёт в Porsche Supercup. Этапы этой серии проходят в рамках гоночных уик-эндов Формулы-1.

«У меня был крайне напряжённый график с Максом. Мы должны были работать по семь дней в неделю. У нас была чёткая цель — выступать в Формуле-1. Мы делали всё, чтобы достичь этой цели. Сейчас уже нет необходимости уделять этому столько времени.

Но у меня будет непростая задача. Нужно увидеть прогресс Тьерри. Я уверен, что он сможет его продемонстрировать. Хоть у нас и нет цели попасть в Формулу-1, но мы должны добиться прогресса», — цитирует Йоса Ферстаппена De Telegraaf.

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