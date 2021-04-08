Отец Ферстаппена начал работать с 18-летним пилотом — сыном своего менеджера

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, начал работать с юным гонщиком Тьерри Вермёленом. 18-летний Тьерри — сын Макса Раймонда Вермёлена, менеджера Йоса и Макса Ферстаппенов.
В 2021 году Вермёлен будет выступать в чемпионате Porsche Carrera Cup Benelux. Йос рассчитывает, что в 2023 году юный гонщик перейдёт в Porsche Supercup. Этапы этой серии проходят в рамках гоночных уик-эндов Формулы-1.
«У меня был крайне напряжённый график с Максом. Мы должны были работать по семь дней в неделю. У нас была чёткая цель — выступать в Формуле-1. Мы делали всё, чтобы достичь этой цели. Сейчас уже нет необходимости уделять этому столько времени.
Но у меня будет непростая задача. Нужно увидеть прогресс Тьерри. Я уверен, что он сможет его продемонстрировать. Хоть у нас и нет цели попасть в Формулу-1, но мы должны добиться прогресса», — цитирует Йоса Ферстаппена De Telegraaf.
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