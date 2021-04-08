Хилл считает, что «Мерседес» направит все усилия на помощь Хэмилтону в борьбе с «Ред Булл»

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о борьбе «Мерседеса» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне. По словам Хилла, «Мерседесу» нужно поддержать Льюиса Хэмилтона и объединить усилия вокруг него.
«Любые внешние угрозы объединяют команду. Мы были свидетелями того, как уже несколько лет «Мерседес» вёл борьбу сам с собой, пилоты команды соревновались друг с другом, борясь за титул. Но теперь у «Мерседеса» появилась внешняя угроза.
Теперь, я думаю, мы увидим командную работу, направленную на усиление позиций Льюиса, главного пилота команду. Они знают, что Хэмилтон — сильнейшая карта в их колоде. Он продемонстрировал это в Бахрейне.
Я знаю, что в «Ред Булл» после Бахрейна почёсывали головы. Они знали, что Хэмилтон сотворил что-то невероятное, чтобы обогнать «Ред Булл», — цитирует Хилла RacingNews 365 со ссылкой на F1 Nation Podcast.
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