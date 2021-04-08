Прост призвал «Альпин» действовать осторожно, выстраивая отношения Окона и Алонсо

Неисполнительный директор «Альпин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост рассказал о выстраивании отношений между пилотами команды Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо. Прост признался, что к этому вопросу в команде нужно подойти осторожно.

«Это нормально, когда появляются психологические игры в отношениях пилотов. Всегда есть гонщик, который опережает напарника. Когда один пилот финиширует выше в одной гонке, а второй — в другой, всё идёт хорошо, получается баланс.

Если ситуация будет как в прошлом году, когда один гонщик занимал более высокие места, чем другой, ситуация станет более сложной. Важно, чтобы пилоты работали вместе, атмосфера в команде очень важна. Нужно быть очень осторожным, ведь проблема взаимоотношений пилотов может убить команду», — цитирует Проста Le Figaro.