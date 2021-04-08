Магнуссен поздравил Штайнера с днём рождения, спародировав его акцент

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поздравил с днём рождения руководителя команды Гюнтера Штайнера. При этом датчанин спародировал акцент Штайнера.

«Have a good fokking day Guenther!» — написал Магнуссен в своём «инстаграме». Пресс-служба «Хааса» отреагировала смеющимся до слёз эмодзи и словом «класс».

Фирменный акцент Штайнера был показан в документальном сериале Drive to Survive.

В прошлом сезоне за «Хаас» выступали Магнуссен и Ромен Грожан. Они оба покинули команду. Их заменили дебютанты Формулы-1, россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Ранее Штайнер признался, что в нынешнем сезоне команда в лучшем случае сможет бороться с «Уильямсом» за девятое место в Кубке конструкторов. Команда делает ставку на следующий сезон.