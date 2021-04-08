Стратег «Мерседеса»: то, что Росберг делал за 1000 кругов, Хэмилтон мог сделать за два

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз сравнил гонщика команды Льюиса Хэмилтона и его бывшего напарника Нико Росберга. По мнению Воулза, Хэмилтон является более талантливым пилотом.

«Если Нико проедет 1 тыс. кругов, то медленно продвинется вперёд, будет прогрессировать и приблизится к невероятному уровню. Если Льюис проедет всего два круга, то сделает то же самое. Нико был хорош в том плане, что он мог добиться невероятного успеха, если дать ему возможность посмотреть на то, что делает его напарник.

Об уходе Нико сообщил после чемпионата 2016 года. Тото Вольф вызвал нас в свой офис. Мы даже не знали, чего ожидать. И уж точно мы не думали, что Нико может уйти. Это был очень странный момент. Даже сейчас мне сложно сказать, почему он захотел, чтобы его отпустили. Даже если бы он не смог побеждать Льюиса, у него всё равно была бы хорошая машина, он выигрывал бы гонки и был членом команды, которая делает невероятные вещи», — цитирует Воулза Grandprix247 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.