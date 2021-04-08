В «Астон Мартин» официально объявили о сотрудничестве с Хюлькенбергом

Немец Нико Хюлькенберг стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон 2021 года, сообщает пресс-служба команды. В минувшем сезоне Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Поёнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом.

В общей сложности 33-летний Хюлькенберг провёл в Формуле-1 176 гонок. Он выступал за «Уильямс», «Заубер», «Рено», «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт».

«В первую очередь, здорово, что мы сейчас заранее подписали соглашение. В прошлом году у меня толком не было времени, чтобы подготовиться, сразу пришлось прыгать за руль. Я очень рад, что смогу снова поработать с этой командой», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Астон Мартин».