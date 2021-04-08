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RaceFans: зарплата Хэмилтона стала ниже на $10 млн, Феттеля — на $15 млн

Авторитетное издание RaceFans обнародовало данные о зарплатах пилотов Формулы-1 в 2021 году. По информации сайта, доходы гонщиков сократились.

Первое место сохраняет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его годовая зарплата составляет $ 30 млн, что на $ 10 млн меньше, чем по предыдущему соглашению.

Сократилась зарплата и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Он теперь получает $ 15 млн, что на $ 15 млн меньше, чем в прошлом сезоне в «Феррари».

$ 20 млн получит Фернандо Алонсо, вернувшийся в Формулу-1 в составе «Альпин». Он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых гонщиков. Опережает его пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с зарплатой в $ 25 млн.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2021 году по данным RaceFans:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 30 млн

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 25 млн

3. Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 20 млн

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн

5. Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн

6. Шарль Леклер («Феррари») — $ 12 млн

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — $ 10 млн

8. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн

11. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн

12. Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн

13. Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн

15. Антонио Джовиннаци («Альфа Ромео») — $ 1 млн

16. Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн

17. Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн

18. Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн

19. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 0,5 млн