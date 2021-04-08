RaceFans: зарплата Хэмилтона стала ниже на $10 млн, Феттеля — на $15 млн

Авторитетное издание RaceFans обнародовало данные о зарплатах пилотов Формулы-1 в 2021 году. По информации сайта, доходы гонщиков сократились.
Первое место сохраняет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его годовая зарплата составляет $ 30 млн, что на $ 10 млн меньше, чем по предыдущему соглашению.
Сократилась зарплата и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Он теперь получает $ 15 млн, что на $ 15 млн меньше, чем в прошлом сезоне в «Феррари».
$ 20 млн получит Фернандо Алонсо, вернувшийся в Формулу-1 в составе «Альпин». Он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых гонщиков. Опережает его пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с зарплатой в $ 25 млн.
Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2021 году по данным RaceFans:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 30 млн
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 25 млн
3. Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 20 млн
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн
5. Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн
6. Шарль Леклер («Феррари») — $ 12 млн
7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — $ 10 млн
8. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн
11. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн
12. Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн
13. Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн
15. Антонио Джовиннаци («Альфа Ромео») — $ 1 млн
16. Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн
17. Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн
18. Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн
19. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 0,5 млн
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