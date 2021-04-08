«Ред Булл» привезёт в Имолу обновлённую заднюю подвеску

«Ред Булл» привезёт на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённую заднюю подвеску, сообщает Motorsport.

Несмотря на то что менять угол развала задних колёс при движении болида запрещено регламентом, в «Ред Булл» нашли выход из этой ситуации. По данным источника, в команде сделали некоторые детали подвески более гибкими, а также провели электронную настройку дифференциала, мотора и тормозов, благодаря чему удалось изменить укол наклона задних колёс при прохождении поворотов.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля.

Первый этап Формулы-1 сезона-2021 прошёл в Бахрейне. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас занял третье место, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — второе.