«Ред Булл» привезёт в Имолу обновлённую заднюю подвеску
«Ред Булл» привезёт на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённую заднюю подвеску, сообщает Motorsport.
Несмотря на то что менять угол развала задних колёс при движении болида запрещено регламентом, в «Ред Булл» нашли выход из этой ситуации. По данным источника, в команде сделали некоторые детали подвески более гибкими, а также провели электронную настройку дифференциала, мотора и тормозов, благодаря чему удалось изменить укол наклона задних колёс при прохождении поворотов.
Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля.
Первый этап Формулы-1 сезона-2021 прошёл в Бахрейне. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас занял третье место, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — второе.
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