Роберт Шварцман вновь сел за руль болида «Феррари» Формулы-1

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман сел за руль болида «Феррари» Формулы-1.

На странице команды в «Твиттере» было опубликовано видео, на котором россиянин проходит поворот за рулём болида 2018 года SF71H.

Посмотреть видео можно на странице «Феррари» в «Твиттере».

С утра во Фьорано работал другой член Академии «Феррари» Маркус Армстронг.

Публикация доступна на странице «Феррари» в «Твиттере».

Первый этап Формулы-2 в сезоне-2021 прошёл в Бахрейне 27 и 28 марта. В основной гонке Шварцман показал седьмой результат, после того как на старте гонки россиянин врезался сзади в машину Роя Ниссани, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейну. Следующий этап Формулы-2 пройдёт в Монте-Карло (Монако) 21 и 22 мая.