Новость о создании команды Формулы-1 из Саудовской Аравии оказалась шуткой
Недавно в СМИ обсуждалась новость, что власти Саудовской Аравии работают вместе с экс-премьер-министром Италии Маттео Ренци над созданием команды Формулы-1 на Аравийском полуострове. Первоисточником информации послужило итальянское издание Autosprint.
Но уже 7 апреля итальянские журналисты сообщили, что просто пошутили, оставив комментарий под одним из постов на странице известного обозревателя Дитера Ренкена в «Твиттере».
«Уважаемый Дитер Ренкен, история, которую вы прокомментировали — очевидная шутка. Она была написана в нашей сатирической колонке. Наши поздравления», — сказано в комментарии.
Напомним, в 2021 году в Саудовской Аравии впервые будет проведён этап чемпионата мира Формулы-1. Гонка станет последней в нынешнем сезоне.
Саудовская Аравия может организовать собственную команду Формулы-1
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