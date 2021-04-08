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Риккардо назвал идиотами тех, кто собирал топ-10 лучших моментов сезона Формулы-1

Риккардо назвал идиотами тех, кто собирал топ-10 лучших моментов сезона Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо раскритиковал контент, который предлагают официальные страницы Формулы-1 в социальных сетях своим подписчикам. Австралиец недоволен тем, что в лучшие моменты минувшего сезона по большей части включены эпизоды с авариями.

«В прошлом году Формула-1 в социальных сетях разместила что-то вроде топ-10 лучших моментов года. Восемь из десяти эпизодов касались аварий. Я просто подумал, что за долбанные идиоты. Возможно, 12-летние ребята хотят видеть такой контент и это круто для них, потому что они не знают ничего лучше. Но мы не дети. Просто делайте свою работу лучше, ребята. Делайте лучше, чем это», — приводит слова Риккардо RaceFans.

Напомним, в минувшем году Даниэль также подвёрг критике Формулу-1 за то, что после знаменитой аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна этот эпизод прокручивали множество раз.

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