Риккардо назвал идиотами тех, кто собирал топ-10 лучших моментов сезона Формулы-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо раскритиковал контент, который предлагают официальные страницы Формулы-1 в социальных сетях своим подписчикам. Австралиец недоволен тем, что в лучшие моменты минувшего сезона по большей части включены эпизоды с авариями.
«В прошлом году Формула-1 в социальных сетях разместила что-то вроде топ-10 лучших моментов года. Восемь из десяти эпизодов касались аварий. Я просто подумал, что за долбанные идиоты. Возможно, 12-летние ребята хотят видеть такой контент и это круто для них, потому что они не знают ничего лучше. Но мы не дети. Просто делайте свою работу лучше, ребята. Делайте лучше, чем это», — приводит слова Риккардо RaceFans.
Напомним, в минувшем году Даниэль также подвёрг критике Формулу-1 за то, что после знаменитой аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна этот эпизод прокручивали множество раз.
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