Боссы команд Ф-1 не согласны, что «Ред Булл» приблизился к «Мерседесу» только из-за рейка

Боссы команд Формулы-1 не согласились с теорией руководителя «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра, который заявил, что изменения регламента, приведшие к использованию высокого рейка (угла продольного наклона корпуса автомобиля), привели к ослаблению «Астон Мартин» и «Мерседеса», что и стало причиной того, что «Ред Булл» приблизился к немецкой команде.
«Это слишком упрощённая теория. Если влияние и есть, то незначительное. Мы все начали развивать болид, который был на секунду медленнее прошлогоднего. Важно то, как идёт развитие», — сказал технический директор «Макларена» Джеймс Ки.
«Мы говорим о сложных потоках воздуха и том, как они взаимодействуют с другими компонентами. Теория о рейке слишком проста», — сказал технический директор «Альпин» Марцин Будковски.
В оппозицию к теории Зафнауэра встал и технический директор «Альфа Ромео» Жан Моншо.
«Могу представить, что машина реагирует по-разному в зависимости от рейка. Но в конце концов это не даёт полсекунды преимущества», — приводит слова Моншо GrandPX.news.
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