«Ставлю все деньги на Ферстаппена». Экс-пилот Ф-1 уверен, что Макс выиграет этап в Имоле
Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса ожидает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержит победу на Гран-при Эмилии-Романьи, проведение которого запланировано в Имоле с 16 по 18 апреля.
«Ожидаю, что Макс будет очень и очень силён в Имоле. Ставлю все деньги, что он там победит. Я не говорю о победе в чемпионате, говорю о краткосрочной перспективе. „Ред Булл“ будет очень силён на Гран-при Эмилии-Романьи», — приводит слова испанского ветерана автоспорта Racingnews365.
Напомним, на первом этапе чемпионата, Гран-при Бахрейна, Макс Ферстаппен показал второй результат, уступив в драматичной борьбе действующему чемпиону Льюису Хэмилтону. Напарник Ферстаппена Серхио Перес по итогам гонки стал пятым.
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