Гасли: «Альфа Таури» будет бороться с «Феррари» и «Маклареном» во всех гонках

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что c темпами, которые мы показывали в Бахрейне, мы можем соперничать с «Феррари» и «Маклареном». Это положительный момент. Думаю, мы точно будем бороться с ними во всех гонках.



Когда у меня произошёл контакт с «Маклареном», гонка была практически закончена. Я сломал переднее крыло, повредил днище. К концу гонки у нас были ещё некоторые проблемы, и нам пришлось сойти. Очевидно, я очень разочаровался, потому что у нас была хорошая борьба с «Феррари» и «Маклареном». Мы упустили неплохие очки.



Что касается положительных моментов, думаю, что за весь уик-энд мы показали действительно сильный темп в квалификации, хорошо выглядели на длинных отрезках в пятницу. Нам не удалось побороться с «Феррари» и «Маклареном», так что теперь просто нужно продолжать работу, сосредоточиться на следующем этапе и убедиться, что мы получим очки», — приводит слова Гасли Motorsport.