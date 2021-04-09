Риккардо: Сайнс одевается, как 60-летний, но в остальном он хорош

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе и документальном сериале о Формуле-1 от Netflix Drive to Survive.
«Во втором сезоне были некоторые эпизоды, где, как мне кажется, авторы немного форсировали события. Они пытались показать соперничество между мной и Сайнсом, но на самом деле его не было. Я отношусь к нему так же, как к любому другому сопернику. У меня не было никакой личной обиды, но, думаю, Netflix хотел чего-то такого. Так что мне задавали много вопросов о Карлосе. Может, никто и не заметил, но я сказал, что он в порядке. Наверняка есть другие парни, которые мне не нравятся, в отличие от Карлоса. Он одевается как 60-летний, но в остальном он хорош», — приводит слова Риккардо Square Mile.
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