Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса» 1 июля, сообщает пресс-служба команды.
Эллисон займёт в «Мерседесе» новую должность и станет главным техническим директором (Chief Technical Officer или CTO). Он отойдёт от повседневного управления командой на базе, а вместо этого будет заниматься решением стратегических задач «Мерседеса» в Формуле-1.
Должность технического директора команды займёт Майк Эллиотт, который с 2017 года занимал пост директора по технологиям.
«С того момента, как Джеймс присоединился к «Мерседесу» в 2017 году, он является выдающимся лидером нашей команды. Он внёс огромный вклад в нашу работу. Мы давно знали, что его время в качестве технического директора подойдёт к концу в этом году, и я рад, что нам удалось сформировать для него новую должность, чтобы он остался в нашей автоспортивной семье. Он будет важным спарринг-партнёром для меня в ближайшие годы, и я знаю, что нам ещё многое предстоит сделать вместе», — прокомментировал руководитель команды Тото Вольф.
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