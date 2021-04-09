Вильнёв: Сайнс представляет реальную опасность для Леклера

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о пилотах «Феррари» Шарле Леклере и Карлосе Сайнсе.

«Для Шарля реальную опасность представляет Сайнс. Карлос никогда не был в такой серьёзной команде, но он развивался с течением времени и пришёл сюда с решимостью и опытом. Он также привык к быстрым напарникам. Он расчётлив и усердно работает, так что может раздражать Шарля», — приводит слова Вильнёва Corriere della Sera.

Карлос Сайнс в нынешнем сезоне дебютировал за «Феррари». Он перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособной.