Вильнёв: Сайнс представляет реальную опасность для Леклера
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о пилотах «Феррари» Шарле Леклере и Карлосе Сайнсе.
«Для Шарля реальную опасность представляет Сайнс. Карлос никогда не был в такой серьёзной команде, но он развивался с течением времени и пришёл сюда с решимостью и опытом. Он также привык к быстрым напарникам. Он расчётлив и усердно работает, так что может раздражать Шарля», — приводит слова Вильнёва Corriere della Sera.
Карлос Сайнс в нынешнем сезоне дебютировал за «Феррари». Он перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособной.
Шарль Леклер получил в подарок от «Феррари» болид 2019 года
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
15:47
-
14:57
-
13:31
-
12:35
-
11:42
-
10:54
-
09:57
-
00:55
- 8 апреля 2021
-
23:54
-
22:22
-
21:35
-
20:55
-
19:02
-
18:35
-
16:16
-
14:45
-
14:13
-
14:11
-
12:43
-
12:30
-
10:28
-
09:41
-
00:25
- 7 апреля 2021
-
23:15
-
22:30
-
21:57
-
19:59
-
19:51
-
19:30
-
19:15
-
18:54
-
17:01
-
16:41
-
16:04
-
15:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам