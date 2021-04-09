Сириль Абитебуль ведёт переговоры с «Пежо»

Бывший руководитель «Альпин» Сириль Абитебуль может вернуться в автоспорт и занять руководящую должность в одной из команд, сообщает Auto Sport Web.

Напомним, в январе этого года в результате слияния французской группы PSA («Пежо Ситроен») и итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles образовался концерн Stellantis. По данным источника, пока неизвестно, кто в компании будет отвечать за автоспорт в целом, но руководство рассматривает кандидатуру Абитебуля. Его большое преимущество — опыт работы в «Рено» и «Кэтерхэме».

При этом на данный момент Абитебулю приписывают участие в спортивном проекте «Пежо», который активно ведёт подготовку к участию в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и «24 часах Ле-Мана».

Существует теория, согласно которой Абитебуль присоединится к «Альфа Ромео». Сообщается, что руководитель команды Фредерик Вассёр, который в 2016 году покинул «Рено» из-за разногласий с Абитебулем, за последние несколько лет наладил отношения со специалистом, и они могут продолжить совместную работу.