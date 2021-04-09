В RDS поедут пять звёздных иностранцев, в Интерконтинентальном кубке — чемпион из Украины

Организаторы RDS GP, российского первенства по дрифту, объявили, что в новом сезоне состав гонщиков станет сильнейшим за всю историю серии. В российском первенстве выступят все победители Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту — Масато Кавабата и Георгий Чивчян, которые будут представлять команду «Форвард Авто».



Помимо этого команда Aimol Racing выставит полностью иностранный состав пилотов. Ими станут трёхкратный чемпион американской Формулы Дрифт Джеймс «Машина» Дин, Дайго Сайто, который также побеждал в США и выиграл титул в японской серии D1 GP, и серебряный призёр RDS GP Чарльз НГ.



Организаторы также сообщают о намерении действующего чемпиона RDS GP Алексея Головни из Украины выступить за Lukoil Racing Team, а новым пилотом Fresh Auto станет Джек Шанахан, который теперь будет представлять цвета одной команды с Дамиром Идиятулиным.



Также стало известно о том, что другой украинский дрифтер — Дмитрий Ильюк, который является победителем Автоспортивных игр ФИА в дрифте, — выступит на Интерконтинентальном кубке. Соревнования впервые пройдут в Европе — 12-13 июня в Риге. Новый сезон RDS GP стартует этапом на Moscow Raceway 1-2 мая.