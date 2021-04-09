«Полная бессмыслица». Марко опроверг, что «Ред Булл» привезёт в Имолу новую подвеску

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи, что австрийская команда привезёт на Гран-при Эмилии-Романьи инновационную подвеску.

«Это полная бессмыслица. В Бахрейне мы уже выступали с этой «загадочной» подвеской. Ничего особенного в ней нет. Нужно было спроектировать что-то, что подошло бы чрезвычайно узкой задней части болида, которую мы выстраивали вокруг чрезвычайно небольшого мотора «Хонды».

Что касается борьбы Хэмилтона и Ферстаппена, в Бахрейне они уже показали, что находятся на топ-уровне. С ними никто не может конкурировать. Думаю, Хэмилтон также получил удовольствие от такой плотной борьбы, так как Макс заставил работать его на пределе», — приводит слова Марко GPblog.