Эксперт предположил, что Эллисон займёт место Вольфа, когда тот уйдёт из «Мерседеса»

Известный обозреватель Тоби Грюнер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал грядущие кадровые перестановки в «Мерседесе».

Напомним, что Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса» 1 июля. Функционер займёт в «Мерседесе» новую должность и станет главным техническим директором (Chief Technical Officer или CTO). Он отойдёт от повседневного управления командой на базе, а вместо этого будет заниматься решением стратегических задач «Мерседеса» в Формуле-1.

«Новая роль Эллисона выглядит как промежуточная. После неё он может сделать ещё один шаг вперёд и заменить Тото Вольфа, когда тот решит покинуть пост. Но, конечно, это лишь предположение», — написал Грюнер на своей странице в социальной сети.