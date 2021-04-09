Вильнёв: Перес может помочь Ферстаппену больше, чем Боттас Хэмилтону
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о перспективах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена побороться за титул в нынешнем сезоне.
«В нынешнем сезоне у Ферстаппена есть всё для победы, в том числе, напарник, который может помочь. Перес может сделать для Ферстаппена больше, чем Боттас для Хэмилтона. Как бы то ни было, нужно посмотреть, как Макс будет справляться с давлением. В конце концов это первый раз, когда он имеет реальные шансы на титул. Ошибаться можно не так много. В Бахрейне команда допустила критическую ошибку», — приводит слова канадского ветерана Racingnews365.
Напомним, на Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен в итоге финишировал вторым, уступив в драматичной борьбе Льюису Хэмилтону.
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