Даниил Квят потренировался с Костей Цзю

Бывший боевой пилот Формулы-1, а ныне резервист «Альпин» Даниил Квят поделился новой фотографией на своей странице в «Инстаграме». Гонщик сейчас находится в Москве. Квят, испытывающий страсть к боксу, не упустил возможности потренироваться с легендарным спортсменом, бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Костей Цзю.

«Сегодня было круто! Отличный урок от Кости Цзю. Восхищён твоим мастерством! До скорой встречи на трассе», — написал на своей странице в «Инстаграме» Даниил Квят.

Соответствующий пост доступен на странице пилота в социальной сети. Ранее Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1.