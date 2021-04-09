Даниил Квят потренировался с Костей Цзю
Бывший боевой пилот Формулы-1, а ныне резервист «Альпин» Даниил Квят поделился новой фотографией на своей странице в «Инстаграме». Гонщик сейчас находится в Москве. Квят, испытывающий страсть к боксу, не упустил возможности потренироваться с легендарным спортсменом, бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Костей Цзю.
«Сегодня было круто! Отличный урок от Кости Цзю. Восхищён твоим мастерством! До скорой встречи на трассе», — написал на своей странице в «Инстаграме» Даниил Квят.
Соответствующий пост доступен на странице пилота в социальной сети. Ранее Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1.
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