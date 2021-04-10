Росберг: с Феттелем всё будет в порядке

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о неудачном дебюте Себастьяна Феттеля в составе «Астон Мартин». По его словам, четырёхкратный чемпион мира ещё сумеет прибавить.
«Я желаю Феттелю, чтобы он выбрался из этой ямы, в которой он оказался в «Феррари» и во время первой гонки с «Астон Мартин». Меня удивили его высказывания, что он не чувствует себя в машине комфортно. Как бы то ни было, это новая команда и ему нужно время. Себастьян очень талантлив. Он четырёхкратный чемпион мира, с ним всё будет в порядке. Уверен, мы увидим от него большие гонки.
Сейчас ему необходимо найти выход из этой спирали негатива, это очень важно. Мы видели с его стороны ошибки, которые нетипичны для четырёхкратного чемпиона. Пришло время решить эти проблемы, это очень важно», — приводит слова Росберга Nextgen-Auto.
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