Росберг: с Феттелем всё будет в порядке

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о неудачном дебюте Себастьяна Феттеля в составе «Астон Мартин». По его словам, четырёхкратный чемпион мира ещё сумеет прибавить.

«Я желаю Феттелю, чтобы он выбрался из этой ямы, в которой он оказался в «Феррари» и во время первой гонки с «Астон Мартин». Меня удивили его высказывания, что он не чувствует себя в машине комфортно. Как бы то ни было, это новая команда и ему нужно время. Себастьян очень талантлив. Он четырёхкратный чемпион мира, с ним всё будет в порядке. Уверен, мы увидим от него большие гонки.

Сейчас ему необходимо найти выход из этой спирали негатива, это очень важно. Мы видели с его стороны ошибки, которые нетипичны для четырёхкратного чемпиона. Пришло время решить эти проблемы, это очень важно», — приводит слова Росберга Nextgen-Auto.