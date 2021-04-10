Тренер Ферстаппена: жена говорит, что я провожу больше времени с Максом, чем с ней

Персональный тренер, физиотерапевт и ассистент лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена Брэд Сканс рассказал, что проводит со своим подопечным много времени. По словам специалиста, на это обратила внимание даже его жена.
«Жена говорит, что я провожу больше времени с Максом, чем с ней. Из-за коронавируса и ограничений у Макса гораздо меньше поездок, он меньше общается с прессой, так что в межсезонье нам удалось провести очень много времени вместе, посвятив себя тренировкам. Обычно у нас не бывает столько времени. Следствием этого стало то, что уже к старту сезона Макс пребывает, вероятно, в своей лучшей форме в карьере», — приводит слова Сканса GPblog.
Напомним, после одного этапа чемпионата мира Макс Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте. На Гран-при Бахрейна он финишировал позади Льюиса Хэмилтона.
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