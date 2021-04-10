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«Хаас» отложил старт продаж новой атрибутики с российским триколором

«Хаас» отложил старт продаж новой атрибутики с российским триколором
Авто / Формула-1 0

В «Хаасе» приняли решение отложить старт продаж новой атрибутики, которая получила цвета российского триколора. Причины этого не поясняются. На официальном сайте лишь сообщается, что продажа продукции начнётся в августе.

Пока же в ассортименте на официальном сайте имеется лишь атрибутика старого образца, окрашенная в красно-чёрные цвета.

Напомним, в преддверии старта сезона-2021 команда «Хаас» кардинально сменила свои цвета. После подписания спонсорского соглашения с компанией «Уралкалий», болид команды и её форма получили бело-сине-красный окрас. Владельцем компании «Уралкалий» является крупный российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Его сын, Никита, получил в 2021 году статус боевого пилота команды.

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