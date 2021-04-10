Мазепин рассказал, что чувствует, выступая вместе с Хэмилтоном, Алонсо и Райкконеном

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, какие чувства испытывает от осознания того, что выступает в одной серии с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Кими Райкконен.

«Это прививает смирение. Не стоит и говорить, что эти парни сделали для спорта и чего они достигли. Они провели свою жизнь на трассах. Такое самопожертвование на протяжении многих лет очень впечатляет. Я испытываю к ним огромное уважение. Просто буду следить за ними и надеюсь, что смогу научиться у них как можно большему», — приводит слова россиянина GPFans.

Напомним, в первой гонке сезона, на Гран-при Бахрейна, Мазепину не удалось добраться до финиша. Он допустил ошибку уже на первом круге и сошёл с дистанции.