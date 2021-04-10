Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Риме
Сегодня, 10 апреля, в Риме (Италия) завершился второй этап Формулы-Е. Победителем гонки стал пилот команды Techeetah Жан-Эрик Вернь.
На подиум также поднялись Сэм Бёрд и Митч Эванс. Оба гонщика представляют Jaguar Racing.
бельгийский гонщик Mercedes-EQ Formula E Team Стоффель Вандорн, завоевавший поул-позишен, не смог завершить гонку. Андре Лотерер из Tag Heuer Porsche Formula E Team занял лишь 16-е место, хотя стартовал вторым.
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