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Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Риме

Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Риме
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Сегодня, 10 апреля, в Риме (Италия) завершился второй этап Формулы-Е. Победителем гонки стал пилот команды Techeetah Жан-Эрик Вернь.

На подиум также поднялись Сэм Бёрд и Митч Эванс. Оба гонщика представляют Jaguar Racing.

бельгийский гонщик Mercedes-EQ Formula E Team Стоффель Вандорн, завоевавший поул-позишен, не смог завершить гонку. Андре Лотерер из Tag Heuer Porsche Formula E Team занял лишь 16-е место, хотя стартовал вторым.

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