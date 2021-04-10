Грожан: даже после аварии в Бахрейне не думал об уходе из автоспорта

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан признался, что никогда не задумывался об уходе из автоспорта. По словам француза, такие мысли не посещали его даже после страшной аварии в Бахрейне в прошлом сезоне. Тогда экс-пилот «Хааса» выбрался из горящего болида, получив многочисленные ожоги. В нынешнем сезоне Грожан выступает в IndyCar.
«2020 год был событийным. Я планировал между гонками заниматься созданием собственной киберкоманды. Но затем произошла авария в Бахрейне, я не знал, что будет дальше.
Когда я лежал в больничной постели, сразу начал размышлять, как смогу вернуться в автоспорт. Я прикладывал все усилия и никогда не думал об уходе из автоспорта.
Идея о выступлении в IndyCar всегда была у меня в голове. Я хотел выступать в этой серии. Я начал играть в симуляторах, чтобы выучить трассы. К счастью, мне удалось найти трассы IndyCar», — цитирует Грожана PlanetF1 со ссылкой на RacingGames.
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