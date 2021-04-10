Журналист: подписание контракта с Хюлькенбергом может быть давлением на Феттеля

Известный британский журналист Марк Хьюз прокомментировал переход Нико Хюлькенберга в «Астон Мартин». Немецкий гонщик стал резервным пилотом команды. По мнению Хьюза, подписание Хюлькенберга является давлением на гонщика команды Себастьяна Феттеля.

«Подписание контракта с Хюлькенбергом может быть логичным продолжением статуса-кво прошлого сезона. Или это можно воспринять как повышение давления на Феттеля после неудачной гонки в Бахрейне. Там он столкнулся с Эстебаном Оконом.

Увы, этот эпизод напомнил аварии Феттеля последних лет. Похоже, что в плотной борьбе он принимает неправильные решения.

Я надеюсь, что Бахрейн будет исключением. Но если всё так и продолжится, то не сомневаюсь, что у Лоуренса Стролла закончится терпение по отношению к четырёхкратному чемпиону мира, которому он платит хорошие деньги. Стролл платит за результат.

Феттелю нужно провести чистую гонку. В свои 33 года он ещё способен быть топ-пилотом. Но главный вопрос — сможет ли он настроить свой мозг. Вряд ли Хюлькенберг будет делиться с ним контактными данными психологов», — написал Хьюз в Motor Sport Magazine.