Журналист: подписание контракта с Хюлькенбергом может быть давлением на Феттеля

Известный британский журналист Марк Хьюз прокомментировал переход Нико Хюлькенберга в «Астон Мартин». Немецкий гонщик стал резервным пилотом команды. По мнению Хьюза, подписание Хюлькенберга является давлением на гонщика команды Себастьяна Феттеля.
«Подписание контракта с Хюлькенбергом может быть логичным продолжением статуса-кво прошлого сезона. Или это можно воспринять как повышение давления на Феттеля после неудачной гонки в Бахрейне. Там он столкнулся с Эстебаном Оконом.
Увы, этот эпизод напомнил аварии Феттеля последних лет. Похоже, что в плотной борьбе он принимает неправильные решения.
Я надеюсь, что Бахрейн будет исключением. Но если всё так и продолжится, то не сомневаюсь, что у Лоуренса Стролла закончится терпение по отношению к четырёхкратному чемпиону мира, которому он платит хорошие деньги. Стролл платит за результат.
Феттелю нужно провести чистую гонку. В свои 33 года он ещё способен быть топ-пилотом. Но главный вопрос — сможет ли он настроить свой мозг. Вряд ли Хюлькенберг будет делиться с ним контактными данными психологов», — написал Хьюз в Motor Sport Magazine.
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