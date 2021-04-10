Видео столкновения Де Вриса и Вандорна в гонке Формулы-Е в Риме
Сегодня, 10 апреля, в Риме состоялся второй этап Формулы-Е. Гонка завершилась неудачно для пилотов «Мерседеса» Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса. Вандорн, завоевавший поул-позишен, не смог добраться до финиша.
В концовке гонки Вандорн и Де Врис допустили столкновение. Это произошло после того, как Лукас ди Грасси был вынужден сойти с дистанции из-за поломки машины. Болид ди Грасси начал резко тормозить, а Вандорн и Де Врис допустили столкновение, пытаясь объехать соперника. Вандорн не справился с управлением болидом.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Формулы-Е.
Победителем гонки стал пилот Techeetah Жан-Эрик Вернь. На подиум также поднялись Сэм Бёрд и Митч Эванс. Оба гонщика представляют Jaguar Racing.
Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Риме
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