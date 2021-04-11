Риккардо попытался дипломатично ответить на вопрос о превосходстве Хэмилтона

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о доминировании гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Риккардо, более сильный напарник, чем Валттери Боттас, смог бы навязать борьбу Хэмилтону.

«Чтобы ответить на этот вопрос дипломатично, скажу, что Льюис — не единственный, кто может побеждать в этом болиде. На мой взгляд, это совершенно очевидно. Я думаю, что Джордж Расселл уже доказал это, обогнав Валттери Боттаса в своей первой гонке. Поэтому можно говорить о том, что у Льюиса нет соответствующей конкуренции», — цитирует Риккардо GPBlog со ссылкой на Square Mile.

Хэмилтон стал победителем первого этапа нового сезона. Он выиграл Гран-при Бахрейна несмотря на то, что не смог завоевать поул-позишн в квалификации.