В «Альпин» остались недовольны работой машины в условиях жары

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал о проблемах с болидом, возникших во время Гран-при Бахрейна.

«Справедливо сказать, что мы не очень довольны машиной в условиях жары. Субботний свободный заезд в Бахрейне дался нам немного сложнее.



Температура была весьма экстремальной. Было жарче, чем во время предсезонных тестов. Я сидел недалеко от пит-лейна в субботу утром, и было 38 градусов. Думаю, температура на треке была 47-48 градусов. Это намного жарче, чем было за две недели до этого во время тестов.



Очевидно, что условия одинаковы для всех, но у всех разные машины, по-разному реагирующие на эти условия. Мы немного напугали самих себя в пятницу утром, потому что выглядели слегка неконкурентоспособными. Нам всё ещё не хватает двух-трёх десятых, чтобы бороться с теми командами, с которыми мы хотим.



Нам ещё предстоит поработать над тем, чтобы понять, почему мы выглядим менее конкурентоспособными в условиях жары. Не думаю, что это будет проблемой в Италии или Португалии, но трудности могут возникнуть в летние месяцы», — приводит слова Будковски Motorsport.