Албон: роль резервного пилота «Ред Булл» гораздо важнее, чем выступление в DTM

Резервный пилот «Ред Булл» и гонщик DTM Александер Албон высказался о возможном возвращении в Формулу-1.

«В DTM моя задача — как можно лучше провести чемпионат. Выступление в этой серии вряд ли сильно повлияет на мои перспективы. Конечно, я также выполняю работу резервного пилота — работаю на симуляторе, провожу тесты и так далее. Это гораздо важнее с точки зрения возвращения в Формулу-1. В Ф-1 многое сводится к тому, как выступают другие гонщики и появится ли возможность вернуться.



Считаю ли я гонки серии вроде DTM долгосрочным вариантом для продолжения карьеры? Если честно, не совсем. Но пока всё хорошо. Это держит меня в гоночной форме, если можно так сказать. Но я всё ещё хочу выступать в Формуле-1. Если с Ф-1 не получится, тогда посмотрим. Но и отказываться от этого варианта со стопроцентной уверенностью я бы не стал», — приводит слова Албона Motorsport.