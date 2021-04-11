Рассел: мне кажется, в Бахрейне «Мерседес» и «Уильямс» были в одной лодке

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бахрейна. В гонке Расселл показал 14-й результат, а его напарник Николас Латифи не сумел завершить заезд.
«Машина очень чувствительна к ветру, мы должны смириться с этим. Чтобы решить эту проблему, придётся перепроектировать весь автомобиль.
Мне кажется, «Мерседес» с нами в одной лодке. Вероятно, во время уик-энда в Бахрейне у них было больше проблем, чем будет в предстоящих гонках. «Ред Булл» и команды вроде «Альфа Ромео» выглядели немного сильнее в Бахрейне, в следующих гонках это будет иначе», — приводит слова Расселла GPBlog со ссылкой на Autosport.
Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас стал третьим, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — вторым.
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