Марко рассказал, что нужно делать Мику Шумахеру в дебютном сезоне в Формуле-1
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о перспективах новичка Формулы-1, пилота «Хааса» Мика Шумахера. По словам функционера, главная задача немца — опередить напарника по команде Никиту Мазепина.
«Мик в любом случае должен пытаться выжать максимум из машины. Первая цель — опередить напарника по команде. Потом нужно смотреть на отставание от „Уильямса“ и „Альфа Ромео“. Сохраняется ли оно, или по немногу сокращается.
У него будет много моментов, по которым он будет понимать, где он находится. У Мика много причин полагать, что этот сезон станет полезным лично для него", — приводит слова Марко Racingnews365.
Напомним, в дебютной гонке сезона, на Гран-при Бахрейна, Мазепин финишировал 16-м.
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