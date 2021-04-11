Марко рассказал, что нужно делать Мику Шумахеру в дебютном сезоне в Формуле-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о перспективах новичка Формулы-1, пилота «Хааса» Мика Шумахера. По словам функционера, главная задача немца — опередить напарника по команде Никиту Мазепина.

«Мик в любом случае должен пытаться выжать максимум из машины. Первая цель — опередить напарника по команде. Потом нужно смотреть на отставание от „Уильямса“ и „Альфа Ромео“. Сохраняется ли оно, или по немногу сокращается.

У него будет много моментов, по которым он будет понимать, где он находится. У Мика много причин полагать, что этот сезон станет полезным лично для него", — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, в дебютной гонке сезона, на Гран-при Бахрейна, Мазепин финишировал 16-м.