Экс-пилот Формулы-1: Хэмилтон ещё долго будет оставаться в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса полагает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ещё долго будет выступать в Ф-1.
«Пока ты чувствуешь, что конкурентоспособен, пока чувствуешь, что команда также конкурирует, и пока просыпаешься, чувствуя силы выиграть Гран-при, ты не сдашься и не отступишь.
Пилот продолжает до тех пор, пока резко не понимает, что скорость ушла, а команда больше не так хороша, а на то, чтобы вернуться на вершину, потребуется три года. У Льюиса ещё есть преимущество над соперниками. Думаю, он ещё долго будет оставаться в Формуле-1, потому что он всегда очень быстр, порой его невозможно превзойти», — приводит слова испанца Nextgen-Auto.
Напомним, в феврале 2021 года Льюис подписал с «Мерседесом» новый контракт лишь до завершения 2021 года.
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