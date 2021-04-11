Тост: «Астон Мартин» нам не конкуренты в борьбе за место в топ-5

Глава «Альфа Таури» Франц Тост обозначил задачи команды на сезон. По его словам, в Фаэнце нацелены на попадание в топ-5. Кроме того, он назвал основных конкурентов команды, не включив в список «Астон Мартин».

«Наша цель на сезон? Ожидаю, что мы регулярно будем попадать в третий сегмент квалификации, а в гонках бороться за очки. Будем бороться за пятое место в Кубке Конструкторов. Наши основные конкуренты за место в топ-5 — »Макларен", «Феррари», «Альпин». Ещё бы упомянул «Альфа Ромео». «Астон Мартин»? Нет, на данный момент они нам не конкуренты. Но в прошлом эта команда доказывала, что умеет быстро отыгрываться", — приводит слова Тоста Speedweek.

Напомним, что после первого этапа сезона в активе «Альфа Таури» только 2 очка.