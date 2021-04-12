Алонсо высмеял комментарии о сложном характере и плохих взаимоотношениях с напарниками

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал расхожее мнение, согласно которому с ним бывает сложно работать. За испанским гонщиком закрепилась репутация человека, с которым бывает сложно найти общий язык. В некоторой мере это подтвердил советник «Альпин» Ален Прост. Он призвал команду действовать осторожно, выстраивая отношения Алонсо и его напарника Эстебана Окона. Но 39-летний Алонсо высмеял подобные комментарии.
По словам испанца, он поддерживает дружеские отношения со своими бывшими напарниками Ярно Трулли и Джанкарло Физикеллой. Также у него хорошие отношения с партнёрами по выступлению в гонке «24 часа Ле-Мана» Стоффелем Вандорном и Дженсоном Баттоном.
«Теперь у меня хорошие отношения и с Эстебаном. Он пилотировал карт между тестами и гонками в Бахрейне. Я отправил собственный карт, чтобы мы смогли погоняться с ним вместе.
Даже сегодня утром мы прислали друг другу сообщения. Поэтому я смеюсь, когда вижу какие-то подобные комментарии. Все мои напарники были хорошими людьми и друзьями. И мы поддерживаем отношения не только когда выступаем вместе за команду, но и в течение жизни.
Такая негативная репутация иногда даже идёт на пользу. Когда мои напарники узнают, что я абсолютно нормальный, они радуются и удивляются», — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.
- 12 апреля 2021
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:55
-
00:54
- 11 апреля 2021
-
23:52
-
22:51
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28
-
20:34
-
19:15
-
17:58
-
16:38
-
15:53
-
14:34
-
13:36
-
12:52
-
12:18
-
10:36
-
09:46
-
00:56
-
00:48
- 9 апреля 2021
-
23:20
-
21:31