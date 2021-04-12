Штайнер отказался признать, что «Хаас» в нынешнем сезоне будет просто выживать

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о целях команды на нынешний сезон. Штайнер подчеркнул, что «Хаас» не просто выживает в 2021 году. Ранее руководитель команды говорил, что «Хаас» откажется от доработки болида в нынешнем сезоне, чтобы подготовиться к 2022 году.
«Сказал бы, что мы не просто и не только выживаем. Я рассматриваю нынешний сезон как переходный. Мы выживаем, но это не проблема. В то же время, конечно, команда сосредоточена на следующем сезоне. Нет смысла тратить слишком много сил в 2021 году, зная, что вскоре регламент изменится, а нам придётся разрабатывать совершенно новый болид.
Я бы пока не назвал нынешний сезон режимом ожидания. Такая формулировка означала бы, что мы остановились. Но это неправда. Мы упорно работаем над болидом 2022 года», — цитирует Штайнера GPFans.
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