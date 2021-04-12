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Мазепин рассказал, как провёл паузу между Гран-при Бахрейна и гонкой в Имоле

Мазепин рассказал, как провёл паузу между Гран-при Бахрейна и гонкой в Имоле
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как провёл время, которое у него появилось после Гран-при Бахрейна перед Гран-при Эмилии-Романьи.

«Мне было важно использовать эти две недели, чтобы понять, как я могу прибавить. Конечно, есть много работы, когда ты являешься новичком Формулы-1. Был рад вернуться домой, повидаться с семьёй. Когда знаешь, что впереди нас ждёт очень напряжённый календарь, эти две недели становятся важными.

Как готовился к гонке в Имоле? Было важно поработать на симуляторе, я не ездил на этой трассе уже пять лет. На этой трассе очень важна квалификация, там не так много вариантов для обгона. Ключевая задача — хорошо провести квалификацию. Нужно включаться с первых минут», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Мазепин рассказал, что чувствует, выступая вместе с Хэмилтоном, Алонсо и Райкконеном
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