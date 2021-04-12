Гоночный инженер «Мерседеса»: Ферстаппен стал очень зрелым гонщиком, с ним тяжело бороться

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о соперничестве «Ред Булл» в сезоне-2021.
«Нет сомнений в том, что «Ред Булл» действительно хорошо работает. Команда хорошо сконцентрирована и не совершает много ошибок. Очевидно, сейчас Макс стал очень зрелым, умным гонщиком, и с ним тяжело бороться. «Ред Булл» хорошо развивается, и они каждый сезон показывают, что у них есть возможность построить очень производительный болид.
Вне зависимости от первой гонки это будет непростой чемпионат. Борьба будет жёсткой, и мы не собираемся от этого отказываться.
В сезоне-2018 нам понадобилось четыре или пять гонок, чтобы набрать ход. Мы не всё делали идеально, но иногда «Феррари» просто была лучше. Так что у нас бывали тяжёлые сезоны, в этом нет ничего нового, и нам придётся с этим работать. Сейчас обе команды идут плечом к плечу, так что, думаю, это будет непростой сезон», — приводит слова Шовлина RaceFans.
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