Випс готов повторить путь Гасли и подождать перехода в Формулу-1

Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, который в сезоне-2021 выступает за команду Hitech Grand Prix в Формуле-2, рассказал, что готов повторить путь пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли и подождать перехода в Ф-1.

«Думаю, если я буду продолжать хорошо выполнять свою работу и удача повернётся ко мне, у меня определённо появятся варианты в Формуле-1.



Это трудно предсказать. Но даже если мне придётся подождать год, это нормально. Так сделал Пьер, например. Он выиграл GP2, а затем провёл год в Супер Формуле, прежде чем попасть в Ф-1. Сложно предсказать будущее или то, как будут обстоять дела на рынке пилотов. Не могу сказать, когда случится мой переход, но надеюсь, что в следующем году», — приводит слова Випса Motorsport.