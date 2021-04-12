Випс готов повторить путь Гасли и подождать перехода в Формулу-1
Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, который в сезоне-2021 выступает за команду Hitech Grand Prix в Формуле-2, рассказал, что готов повторить путь пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли и подождать перехода в Ф-1.
«Думаю, если я буду продолжать хорошо выполнять свою работу и удача повернётся ко мне, у меня определённо появятся варианты в Формуле-1.
Это трудно предсказать. Но даже если мне придётся подождать год, это нормально. Так сделал Пьер, например. Он выиграл GP2, а затем провёл год в Супер Формуле, прежде чем попасть в Ф-1. Сложно предсказать будущее или то, как будут обстоять дела на рынке пилотов. Не могу сказать, когда случится мой переход, но надеюсь, что в следующем году», — приводит слова Випса Motorsport.
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