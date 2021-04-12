«Альфа Таури» перейдёт на отопление базы энергией от производства вина

«Альфа Таури» перейдёт на отопление базы энергией от завода по производству вина, сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что это произойдёт осенью этого года. Система отопления будет функционировать благодаря энергии от винного производства и его отходов. Эта инициатива будет реализована совместно с группой компаний, занимающейся созданием напитка. Энергия будет поступать на базу «Альфа Таури» в Фаэнце со специальной электростанции, расположенной в нескольких сотнях метров от неё.
Помимо этого, в ближайшее время «Альфа Таури» перейдёт на использование «зелёной» электрической энергии, получаемой из полностью возобновляемых источников. В целом команда планирует постепенно сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, а к 2030 году снизить их уровень до нуля.
- 12 апреля 2021
-
22:17
-
21:36
-
20:23
-
19:15
-
17:00
-
15:56
-
14:59
-
14:20
-
12:22
-
11:27
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:55
-
00:54
- 11 апреля 2021
-
23:52
-
22:51
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28
-
20:34
-
19:15
-
17:58
-
16:38
-
15:53