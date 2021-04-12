«Альфа Таури» перейдёт на отопление базы энергией от производства вина

«Альфа Таури» перейдёт на отопление базы энергией от завода по производству вина, сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что это произойдёт осенью этого года. Система отопления будет функционировать благодаря энергии от винного производства и его отходов. Эта инициатива будет реализована совместно с группой компаний, занимающейся созданием напитка. Энергия будет поступать на базу «Альфа Таури» в Фаэнце со специальной электростанции, расположенной в нескольких сотнях метров от неё.

Помимо этого, в ближайшее время «Альфа Таури» перейдёт на использование «зелёной» электрической энергии, получаемой из полностью возобновляемых источников. В целом команда планирует постепенно сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, а к 2030 году снизить их уровень до нуля.